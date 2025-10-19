Başkan Yüksel: 'Kartal'ın sorunlarına muhtarlar ile birlikte çözüm üretiyoruz'

Kartal’da görev yapan 20 mahallenin muhtarları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker başkanlığında toplanarak 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, muhtarları Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel makamının kapısında karşıladı.

Ziyaret sırasında muhtarların yerel yönetimlerin ilk ve en önemli temsilcisi olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, Kartal’ın sorunlarına muhtarlar ile birlikte çözüm ürettiklerini kaydetti. Muhtarların demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, ilerleyen günlerde bazı yeni projeler olacağının müjdesini verdi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Başkan Gökhan Yüksel ve Kartal’ın 20 muhtarı, günün anlam ve önemi anısına fotoğraf çektirdi.