Başkan Yüksel Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Kartal'ın gelecek vizyonunu açıklayacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal için hayata geçireceği çalışma ve projeleri kamuoyuna açıklayacak.

Güven, huzur dolu yarınlar için “Haydi Kartal Yapacak Daha Çok İşimiz Var” sloganıyla 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gelecek dönem Kartal’da hayata geçireceği proje ve çalışmaları tanıtmak amacıyla 15 Mart Cuma günü (bugün), proje lansman toplantısı düzenleyecek.

Lansman toplantısı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 19.17’de verilecek iftar yemeğinin ardından, saat 20.00’de gerçekleştirecek.

Tüm vatandaşları düzenlenecek programa davet eden Başkan Gökhan Yüksel yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Kartal’ın Gelecek Vizyonu’nu açıklayacağımız ‘Proje Lansman Programı’ ve öncesinde düzenleyeceğimiz iftar yemeğimize tüm komşularımızı beklerim” ifadelerine yer verdi.