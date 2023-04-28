Başkan Yüksel devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kumbağ ve Çınarlı Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile de sohbet eden Yüksel, çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan Kumbağ Mahallesi Meydan Projesi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, projede gelinen aşamayı yerinde inceleyerek yetkili personelden bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yüksel, talimatlarını ileterek çalışanlara kolaylıklar diledi. Süleymanpaşa’nın en çok rağbet gören turistik bölgesi olan Kumbağ Mahallesi’nde ayrıca yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarını da denetleyen Yüksel’e, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da eşlik etti.

Çınarlı Mahallesi ikinci etap çalışmaları

Başkan Yüksel, Çınarlı Mahallesi’nde tamamlanan Tepe Değirmenler Caddesi meydan düzenlemesi ile ikinci etap yol, kaldırım yapım ve tamir çalışmalarına da yerinde nezaret etti. Devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek belediyeden taleplerini dinledi. Mahallede yol çalışmalarının çok büyük kısmının bittiğini dile getiren Yüksel, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını ve Çınarlı Mahallesi’nde girilmedik sokak kalmayacağını söyledi.

"Kısa sürede tamamlayacağız"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yüksel, "Kumbağ Mahallemizi ziyaret ederek, yapımı devam eden meydan düzenleme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bölgede gerçekleştirdiğimiz ve hayata geçireceğimiz projemizin detaylarını planlayarak, ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diledik. Ayrıca Çınarlı Mahallemizin Tepe Değirmenleri Caddesi üzerinde yapımını tamamladığımız meydan düzenlemesi ile 1. etap yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından, 2. etap çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz alanın planlamasını yaptık. Mahalle sakinlerimizle selamlaşarak, esnafımıza ‘hayırlı işler’ dilediğimiz ziyaretimizde, bölgede yapacağımız çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Her iki mahallemizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.