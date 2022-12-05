Başkan Yünkül: 'Kamu görevlisine yapılacak iyileştirme devlete külfet değil kuvvet olacaktır'

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "Kamu görevlilerine yapılacak ilave iyileştirmenin devlete ’külfet’ değil, ’kuvvet’ oluşturacaktır" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,88 Kasım ayı enflasyon verisine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,05, yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşti. Kasım itibariyle enflasyon farkı ise yüzde 6,59 oldu. Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "Fiyatların genel seviyesindeki artış, çalışma ve sosyal hayata yönelik olumlu düzenlemeleri gölgelememeli, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme alanında atılan adımlara eşgüdümlü olarak fiyat istikrarı için yapılan çalışmalarla enflasyon rakamları tek haneye indirilmelidir. Yüksek enflasyon, tehdit olarak en çok sabit gelirlilerin düşmanıdır. Yükün büyük çoğunluğunu sırtlanan sabit gelirlilerin ’enflasyon korkusundan’ uzaklaştırılması durumunda çalışma hayatında yapılan iyileştirilmelere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. Nitekim, 6. dönem toplu sözleşmede hüküm altına aldığımız kazanımlar neticesinde çalışma hayatında çok önemli adımlar atılmış ve kamu görevlileri açısından büyük memnuniyet uyandırmıştır. Bunların başında ’sözleşmeliye kadro’ ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen ’ek gösterge’ çalışması gelmektedir" dedi.

424 binden fazla Sözleşmelinin kadroya geçirilecek olması ve 5,3 milyon kamu görevlilerinin içinde bulunduğu ek gösterge düzenlemesi ile önemli adımlar atıldığını belirten Yünkül, "Sorunları gören ve çözüm üreten devletimiz, ’kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme’ ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz. 2022 yılında atılan olumlu adımlara bir yenisi daha eklenerek, Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracak, Türkiye’yi şahlandıracak, sabit gelirlileri rahatlatacak ’ilave iyileştirme’ yapılmalı. Kira, gıda gibi artışlar karşısında bordroluların alım gücü yükseltilmelidir.

Türkiye’nin yıllardır özlemini kurduğu 2023 Hedefinde, devletin hizmet sunumunda asli özne olan kamu görevlilerimizin unutulmayacağına inanıyoruz. Kamu görevlilerimize yapılacak ilave iyileştirmenin devletimize ’külfet’ değil, kuvvet oluşturacağının bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.