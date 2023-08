Başkan Yusuf Cengiz'den çocuklara jest

TAKİP ET

Her fırsatta vatandaşlar ile buluşmaya gayret eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz gününü çocuklara ayırdı. İlçe genelinde Kuran Kursu’nda eğitim gören çocukların düzenlediği piknik etkinliğinde çocuklar ile bir araya gelen Cengiz 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunmayı ihmal etmiyor.

Çocuklar ile buluşmaktan keyif alıyorum

Fırsat bulduğu her anını vatandaşlar ile geçirmeye gayret eden Cengiz “ İlçemizde yoğun bir iş temposunun yaşandığı süreç içerisindeyiz. Haliyle vatandaşlarımız ile fazla vakit geçiremediğimiz, bir çay molası verip hasbıhal etme fırsatını fazla bulamadığımız zamanlar bu aralar biraz fazla. Bugün nasip oldu ilçemiz genelinde yaz Kuran Kursu’nda Kuran eğitimi gören minik yavrularımızın yıl sonu etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımız ile bir araya gelmek ütün yorgunluğumuzu alıyor. Onların neşesi bizlere ekstra güç oluyor.

Dondurma ve top sürprizi

Bir araya geldiği çocuklar ile vakit geçiren, muhabbet eden Başkan Cengiz onlara program sonrasında dondurma ikramında bulunup, kızlara voleybol erkeklere ise futbol topu hediye etti.

Çocuklarımızın bir tebessümü her şeye bedel diyen Cengiz, “ Onların gülümsemesi, mutluluğu her şeye bedel. Çocuklarımız için çalışıyor, onlara güzel gelecek bırakmak için projeler üretiyoruz. Her anlarında yanlarında olamasak da fırsat bulup buluştuğumuz zaman onlara küçük sürprizler yapmayı da ihmal etmiyoruz. Bugün onların eğitim gördüğü kursta yıl sonu etkinlik günü. İlçe Müftümüz Nurullah Birlik bizleri davet etti mutlu olduk. Hem mutlu olduk hem de çocuklarımızı mutlu edelim istedik. Program sonrasında yaklaşık 350 çocuğumuza dondurma ikramında bulunup, hepsine top hediye ettik. Küçük sürprizler büyük mutluluklar yaşatır derler bugün şahit olduk. Programın gerçekleşmesine vesile olan İlçe Müftümüz Nurullah Birlik başta olmak üzere hocalarımıza teşekkür ediyorum”

Başkan amcalarına teşekkür ettiler

Yaz Kuran Kursu yılsonu etkinliğinde mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar hocaları sayesinde arkadaşları ile bir araya gelip çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile hoş vakit geçirdiler. “Bugün çok güzel bir gündü farklı köylerden gelen arkadaşlarımız ile buluşma tanışma fırsatı bulduk. En sonunda da Başkanımız bize dondurma ikram etti top hediye etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, işlerinde kolaylıklar diliyoruz” dediler