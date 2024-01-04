Başkan Yusuf Cengiz gençliğe yatırım yapıyor

İvrindi Belediyesi her alanda yürüttüğü çalışmalar ile göz doldururken gençliğe yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Başkan Yusuf Cengiz öncülüğünde Gençlik Merkezi projesinden Millet Kütüphanesi’ne, park ve oyun grupları yenileme işçiliğinden halı saha yatırımlarına, yarı olimpik yüzme havuzu inşaatından millet kütüphanesine birçok alanda örnek olacak yatırımlar gençler ile buluşuyor. Mahalle kültürünün yaşanması ve devam etmesi gayesiyle genç nüfusun çok olduğu kırsal mahalleler başta olmak üzere talep edilen mahallelere İvrindi Belediyesince “Genç Odası” inşa edilerek hem mahalle gelenek göreneklerin devam etmesi hem de hoş vakit geçirebilmeleri için gençlere alan oluşturuluyor.

Genç odası kültürünü yaşatma gayretindeyiz

Her yaş grubuna yapılan yatırımlar ile kendinden söz ettiren Başkan Cengiz, İvrindi’de “Yapılması gereken ne varsa yapıyor” dedirtiyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde Mahalle gençliği kültürü fazla diyen Başkan Cengiz “ İlçemiz genelinde kırsal mahalle olarak çok geniş bir coğrafyaya sahibiz. İlçemizdeki 65 kırsal mahallemizde genç nüfusumuz oldukça fazla. Öyle olunca da yaş ortalamasına göre yaptığımız yatırımlar şekil alıyor. İvrindi olarak gelenek göreneklerine bağlı, onları yaşatma gayretinde olan bir ilçeyiz. Mahallelerde gençlik kültürü, mahallede toplu yemek organizasyonlarında, düğünlerde, cemiyetlerde vb organizasyonlarda belirli yaş grubunun daha etkin olduğu, birlikte hareket ettiği ve yardımlaşmanın pik noktaya ulaştığı birlikteliği temsil ediyor. Bu birliktelik duygusunun yaşandığı bir de genç odaları var. Bizler de gençlerimizin toplandığı, muhabbet ettiği genç odalarını gerek tadilat yapıp daha düzenli hale getirerek, gerekse hiç olmayan mahallede yeniden inşa ederek bu kültürü yaşatmaya çalışan gençlerimize yardımcı olmaya çalıyoruz".

Yeni müjdeler yolda

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize yeni müjdeler vermeye, yeni yatırımlar kazandırma devam edeceğiz diyen Başkan Yusuf Cengiz “ İlçemizde 2019-2024 yılları arasında ciddi yatırımlar kazandırdık. 5 yıllık süreçte 19 adet halı saha inşa edip ilçe genelinde halı saha sosyal tesis sayımızı 24’e çıkardık. Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile ilçemize Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi kazandırıyoruz. Bu iki inşaatımızda 2024 yılı ortasında tamamlanıyor. 2024 yılında 6 adet halı saha inşaatımızı daha ilçemize kazandıracağız. Yine aynı şekilde genç odası inşaatları bir yandan devam ederken, diğer yandan da park ve çocuk oyun grubu yenilemelerini sürdürme gayretinde olacağız. Gençlerimizi mutlu edecek yatırımları gerçekleştirmeye ve durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”