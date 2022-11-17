Başkan Zeki Aygün'den gönül belediyeciliği vurgusu

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantılara katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hayata geçirdikleri projeleri partililere anlattı. Önerileri de dinleyen Aygün, Gönül belediyeciliği ve gönül teşkilatçılığı anlayışıyla çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz dedi.

Başkan Zeki Aygün'den gönül belediyeciliği vurgusu
Editör
EditörEditör
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AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nca düzenlenen toplantılara katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hayata geçirdikleri projeleri partililere anlattı. Önerileri de dinleyen Aygün, "Gönül belediyeciliği ve gönül teşkilatçılığı anlayışıyla çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ve meclis üyesi Yasin Kayı ile birlikte

Sırrıpaşa ve Yenikent mahalle teşkilatlarıyla bir araya geldi. Toplantılarda, göre süresi boyunca Derince’ye kazandırdığı projeleri anlatan, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Zeki Aygün, partililerin görüş ve önerilerini dinledi. Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklandıklarını, bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini kaydeden Aygün, "Gönül belediyeciliği ve gönül teşkilatçılığı anlayışıyla çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Zeki Aygün'den gönül belediyeciliği vurgusu
Başkan Zeki Aygün'den gönül belediyeciliği vurgusu