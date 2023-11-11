Başkandan önemli bir talepte bulundular

Bilecik’te İsrail ürünlerini boykot eden 2 öğrenci, Melek Mızrak Subaşı’ndan bir talepte bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü son sınıf öğrencileri Nurdan Cırık ve Zehra Sena Demirkirişci farkındalık oluşturmak adına İsrail’e ait ürünlerin boykotu için Valilik izinli çıkarılan broşürleri çeşitli noktalarda dağıttıklarını belirttiler. Atatürk Parkı önünde Başkan V. Subaşı ile sohbet eden üniversite öğrencileri belediyeye ait tesislerde İsrail ürünlerinin satışının yasaklanması talebinde bulundular. Öğrencilerin talebini dinleyen Başkan Subaşı, "Bizler de yeni öğrendik boykot edildiğini ve müdahale ettik. Tabii ki bu duruma dikkat ediyoruz. Şu an dolaplarda kalan ürünler var ancak onların tükenmesinin ardından yenisi gelmeyecek. Ancak bu boykot olayını yaparken dikkatli de olmamız gerekiyor çünkü bunların buradaki üreticileri, çalışanları da bizim kendi vatandaşlarımız. Ancak dediğiniz durum tabii ki bizim müdahalemiz altında’’ ifadelerini kullandı.

Halkın talebinin çok yüksek olduğunu belirten Zehra Sena Demirkirişci, "Bilecik’te orta yaş nüfusu fazlalıkta olduğu için kimse bilmiyor neyi boykot edeceğini. Bizler de denizde bir damla olsun istedik. 2 bin adet broşür çıkarttırdık. Dağıtıyoruz, destek olunmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

2 genç öğrenci üniversitede rektör ile görüştüklerini ve kantinde isteğe bağlı kaldırılabileceğini öğrendiklerini belirtti. Aynı zamanda öğrenciler, tüm vatandaşların bu duruma hassasiyet göstermelerini rica ettiklerini belirttiler.