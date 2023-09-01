Başkanı Işıksu: 'Çocuk tebessümü her şeye değer'

Adapazarı Belediyesi tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesinde düzenlenen çocuk sineması etkinliğine aileleri ile birlikte çocuklar büyük ilgi gösterdi. Başkan Işıksu, “Çok kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile buluşarak Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey filmini hep birlikte izledik. Bir çocuk tebessümü her şeye değer. 15 Temmuz Camili mahallemize kalpten teşekkürler” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesinde çocuk sineması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Başkan Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Bilal Kuriş ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri Besim Kıratlı, Özkan Yetim, Adem Çalışkan, Levent Tunç ve Türkan Resüloğlu, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik katılırken, mahalle sakinleri çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk dostu Adapazarı vizyonuyla şehrin kalbi Adapazarı’nda kapsamlı projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Maltepe, Hızırtepe, Korucuk ve Karaman’dan sonra 15 Temmuz Camili mahallemizde de çocuklarımızla buluştuk ve çok güzel bir yaz akşamı yaşadık. Çok kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile buluşarak Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey filmini hep birlikte izledik. Bir çocuk tebessümü her şeye değer. 15 Temmuz Camili mahallemize kalpten teşekkürler. Yüzlerce çocuk parkı ve spor sahalarıyla, Bilgi Evlerimiz, Millet Evlerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız eğitim ve destek çalışmalarımızla çocuk dostu Adapazarı için çok çalışmaya devam” diye konuştu.