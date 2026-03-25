Başkanı Köymen, spor yapan kadınlarla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, belediyeye bağlı Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi’ndeki spor derslerine katılan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla tek tek ilgilenen Başkan Köymen, "Maltepe’de Yaşam Var derken özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar için yola çıktığımızı söylemiştik. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, zor şartlarda yanınızda olmamız, buralarda nefes almanız ve her şeyden önce sağlıklı, zinde ve mutlu hissetmeniz bizler için oldukça önemli" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Maltepe Belediyesi’ne bağlı Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi’nde kadınlara yönelik ücretsiz verilen spor derslerine konuk oldu. Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nce fonksiyonel antrenman, pilates, yoga ve crunch dallarında hafta içi her gün düzenlenen kurslara katılan kadınlarla bir araya gelen Başkan Köymen, onlarla tek tek ilgilendi ve sorunlarını dinledi.

"’Maltepe’de Yaşam Var’ dememizin amacı buydu"

Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücüne vurgu yapan Başkan Köymen, "Maltepe’de Yaşam Var derken özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar için yola çıktığımızı söylemiştik. Burada çalışan, çalışmayan birçok kadın spor için bir araya geliyor. Bu anlamda spor kaynaşmamız, birlik olmamız için önemli bir alan ve biz de bu alanda çalışma yapmaya devam ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde sizlere birçok spor hizmetini sunmak için çalışıyoruz. Burada dayanışmayı yükseltmeniz, sizlerin güçlü duruşunu görmemiz bizlere umut vaat ediyor çünkü spor güçlendirir" diye konuştu.

Mutlu bir Maltepe için sporun önemine de değinen Başkan Köymen, "İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, zor şartlarda yanınızda olmamız, buralarda nefes almanız ve her şeyden önce sağlıklı, zinde ve mutlu hissetmeniz bizler için oldukça önemli. Bu anlamda burada olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Merkezde incelemelerde de bulanan Başkan Köymen, yenilenecek alanlarla ilgili bilgi aldı.