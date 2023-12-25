Başkanın makam araçları aynı cadde 3 yılda iki kez kazaya karıştı

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in hafif yaralandığı trafik kazasıyla ilginç bir detay ortaya çıktı.

Dün akşam Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi’nde Belediye Başkanı Hayri Suer’in kullandığı 34 BLL 489 plakalı makam aracı ile M.Y.’nin kullandığı 11 BA 556 otomobil çarpışmış ve başkan ile diğer araçta bulunan şoför M.Y. hafif yaralanmıştı. Yaralılar Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne daha sonra kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildiler.

“3 yıl sonra aynı caddede ikinci kaza”

2020 yılında yaşanan kazada, Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi’nde Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in 06 MG728 plakalı makam aracı ile aynı istikamette olan 11 RB 549 plakalı İ.O.K.’nın kullandığı araç birbirine girdi. Makam aracında Hayri Suer’in olmadığı, arabada belediyeye bağlı şirket müdürü D.Ş. ve belediye zabıta ekiplerinden M.A.’nın yer aldığı öğrenildi. Kazada 11 RB 549 aracında bulunan şoför İ.O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.C.Ü., E.Y., ve M.Ç. ile makam arabasında bulunan D.Ş. ile M.A. hafif yaralanmış. Hastanede yapılan tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi.

3 yıl içerisinde yaşanan her iki kazada makam araçlarında büyük hasar oluştu.