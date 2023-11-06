Başkanlar bir arada

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Belediye Başkanı Münür Şahin Vezirhan’da belediye başkanları ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak projeler için Vezirhan’da bir araya geldi. Vezirhan’da yapılan projeleri değerlendiren Münür Şahin ve İsmet Sever bir süre Hüseyin Ocak’la sohbet etti. Yapılan ve yapılması planlanan projeleri her zaman destekleyeceklerini belittiler. Osmaneli Belediye Başkanı Mnür Şahin, Bilecik ve ilçeleri adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.