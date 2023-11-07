Başkanlar çalışmaları yerinde inceledi
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devam eden çalışmalar yerinde incelendi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde devam eden çalışmalar yerinde incelendi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile bir araya gelerek ilçedeki yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İkili ilçeleri arasındaki işbirliğini değerlendirirerek, yapılan projelere desteklerinin devam edeceklerini açıkladılar. Başkanlar, yerel seçimlerden önce çalışmalarının hepsini tamamlamayı hedeflediklerini belirttiler.