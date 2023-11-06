Başkanlar Karesi'de buluştu

AK Parti Karesi İlçe Başkanı olarak atanan Hakan Aka şehrin belediye başkanlarını ağırladı.

Başkanlar Karesi'de buluştu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

AK Parti Karesi İlçe Başkanı olarak atanan Hakan Aka şehrin belediye başkanlarını ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce lYılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Karesi İlçe Başkanlığına atanan Hakan Aka ve yönetimini ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Balıkesir’in gelişmesi, yatırımlar, projeler ve seçim odaklı gerçekleştirilen görüşmede başkanlar Hakan Aka’ya başarılar dilerken, Aka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balıkesir’de yapılacak her türlü hizmette başkanların yanında olacağını kaydetti.