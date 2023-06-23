Başkanlar Millet Bahçesi Parkında incelemelerde bulundu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte ilçede inşası devam eden Millet Bahçesi Parkı çalışmalarını yerinde inceledi.

Osmaneli ilçesinin daha modern ve yaşanabilir bir çevreye kavuşması için önemli projeler üzerinde çalışan Başkan Şahin, Başkan Tekin ile birlikte Millet Bahçesi Parkı’nın inşaat sürecini takip etmek üzere bir araya geldi. Yapılan incelemelerde, Millet Bahçesi Parkı’nın ilçenin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak önemli bir proje olduğu vurgulandı. Parkın, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve dinlenme alanları gibi pek çok özelliği içereceği belirtildi.

Başkan Şahin, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi Parkı’nın Osmaneli ilçesine yeni bir soluk getireceğini ve halkın keyifli vakit geçirebileceği bir mekân olacağını ifade ederek, “Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da projenin bir parçası park tamamlandığında ilçe sakinlerinin güzel bir ortama sahip olacak” dedi.

Başkan Şahin konuşmasının devamında iki ilçe arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken desteği vereceklerini belirtti.