Başkanlar Subaşı ve İmamoğlu iş birliğini konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesinde iş birliği konuları konuşuldu.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen birçok program ve çalışmayı takip eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’e yeni proje ve yatırımlar kazandırmak için yoğun uğraşlar veriyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bursa’ya yaptığı ziyaret programına da katılan Başkan Subaşı, Bilecik için yapılabilecek çalışma ve yatırımları gündeme getiriyor.

‘’Bölge belediyeleri olarak şehirlerimiz için yapılacak çalışmaları değerlendiriyoruz’’

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan Başkan Subaşı, ‘’Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun komşu şehrimiz Bursa ziyaretine eşlik ettik. Bölge belediyeleri olarak çalışmalarımız ve iş birliklerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmeye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkürlerimi sunuyorum’’ İfadelerini kullandı.