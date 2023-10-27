Başkanlardan esnafa Atatürk posteri ve Türk bayrağı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve yönetimiyle

birlikte Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda esnafı ziyaret ederek, evlerine ve işyerlerine asmaları için esnafa Atatürk posteri ve Türk bayrağı armağan etti. Başkan Erdem, esnafı Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutlamak için FSM’deki yürüyüşe davet etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile yönetimini Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı ve BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu, BESOB Genel Sekreteri Rafiz Vatansever, Bursa Pastacılar Tatlıcılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerlemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necip Daş, Bursa Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Muhsin Yıldız da yer aldı. Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’de Cumhuriyet Bayramı’nı 100. yılına yakışır şekilde kutlamak için hazırlık yaptıklarını belirtti. Ziyaretin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’na giderek esnafı ziyaret etti.

Bulvardaki esnafı tek tek gezen Başkan Erdem esnafa iş yerlerine asmaları için Atatürk posteri, Fahrettin Bilgit de Türk bayrağı armağan etti. Esnafın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirilecek büyük yürüyüşe davet etti. Kentin cadde ve sokaklarını bayraklarla donatmak için her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara Atatürk posteri dağıttıklarını belirten Başkan Erdem, bu coşkuya esnafı da dahil etmek istediklerini belirtti. Başkan Erdem, “Esnafımızı ziyaret ederek, iş yerlerine asmaları için onlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı armağan ettik. Nilüfer’de

Cumhuriyet Bayramı’nı 100. yılına yakışır şekilde coşkuyla kutlamak, Cumhuriyet’e olan bağlılığımızı göstermek için hep birlikte 29 Ekim Pazar günü FSM Bulvarı’nda kol kola yürüyeceğiz” diye konuştu.