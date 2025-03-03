Başkanlardan Halide Avlu'ya Ziyaret
Silivri'nin önemli isimlerinden anlamlı ziyaret
Silivri Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan ve Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Halide Avlu’yu ziyaret etti. Tekirdağ dönüşü gerçekleşen bu nazik ziyaret, dostane bir ortamda gerçekleşirken, Avlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Marmara Ereğlisi’nde önemli görev üstlenen Halide Avlu, Silivri’den gelen değerli başkanların ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Kıymetli dostlarımın ziyaretleri beni çok mutlu etti” dedi.