Başkanlık koltuğunu çocuklara devretti

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kendisini ziyaret eden anaokulu öğrencilerine makam koltuğunu devretti.

Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu öğrencileri Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ziyaret etti. Koltuğunu öğrencilere devreden Başkan Suer, “Çiçeği burnunda yeni başkanlarımız, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel ve sosyal yaşantılarını geliştirmeye yönelik devam eden projeler ile Gölpazarı’nın Bilecik’in yükselen yıldızı olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlara çok daha güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını şimdiden kutlarız” dedi.