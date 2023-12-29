Başkanlık makamı kapıları halka açılıyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapılarını halkı dinlemek için açıyor.

Başkanlık makamı kapıları halka açılıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapılarını halkı dinlemek için açıyor.

Başkan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ‘’Her hafta belirleyeceğimiz gün ve saatlerde başkanlık makamı kapılarını sizlere açıyor. Derdini anlatmak isteyen, çözüm arayan ve önerileri olan tüm vatandaşlarımızı sohbet etmeye bekliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Başkan Subaşı’nın bu projesi halk tarafından da desteklendi.