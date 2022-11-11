Başkasının kartıyla işlem yaptı, polisten kaçamadı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başkasının kartıyla işlem yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde başkasının kartıyla işlem yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 Kasım 2022 tarihinde İzmit ilçesinde başkasının kartıyla işlem yapan S.S. isimli şahıs, gerçekleşen operasyon neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.