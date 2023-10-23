Başkent Cumhuriyetin 100. yılını bir hafta sürecek etkinliklerle kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını bir hafta sürecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Ekim Pazartesi (bugün) başlayan etkinlikler çerçevesinde kent orkestrası, bando, folklor ekipleri ve mehter takımı ile üniversite müzik grupları kentin simge mekanları ile prestij parklarında Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”nın 100. yıl dönümüne özel bir kutlama programı hazırladı. Başkent, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle “Cumhuriyet Haftası” etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet Haftası etkinlik takvimini sosyal medya hesaplarından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetin başkentine böyle bir program yakışırdı. Günlerdir devam eden etkinliklerimizin son hafta programında Ankara, 100. yıl coşkusuyla kırmızı beyaz olacak. Forumlar, sergiler, meşaleli yürüyüşler; spor, müzik, dans, tiyatro ve folklor gösterileri, konserler ve sürpriz etkinlikler. Tüm hemşehrilerimi etkinliklerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

AOÇ doğal yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda yıldız yağmuru

Cumhuriyet Haftası kutlamaları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından meşaleli yürüyüş düzenlenecek. Başkentlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek yürüyüş 29 Ekim günü saat 18.00’de Ankara Hal girişinden başlayacak ve Cumhuriyet Bayramı konserlerine ev sahipliği yapan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda son bulacak. Sanatçıları Başkentli sevenleriyle bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, 100. yıl coşkusunu konserlerle yaşatacak. AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda düzenlenecek Cumhuriyet konserlerinin programı ise şöyle:

“26 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de Güneş, 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Athena, 27 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Selçuk Balcı, 27 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Zeynep Bastık, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de Bege, 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Hadise, 29 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Candan Erçetin.”

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sevilen sanatçı Işın Karaca’yı Elmadağ Renkli Köy’de sevenleriyle buluşturacak.

Dolu dolu bir “Cumhuriyet Haftası”

Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim tarihinden 30 Ekim’e kadar kentin birçok noktasında kutlama programı düzenleyecek. Ankara Kent Orkestrası, bando takımı, üniversite müzik grupları, dans grupları ve Mehter Takımı kentin caddelerinde, simge mekânları ile prestij parklarında konserler verecek. “Cumhuriyet Haftası”nda ünlü sanatçıların vereceği konserlerle birlikte birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 26 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde BELMEK sergisi, saat 13.30’da “Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Şenliği”, 30 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde “Cumhuriyete Giden Yolda Türk Kadını” tiyatro oyununu Başkentlilerle buluşturacak.

Uluslararası düzeyde 100. yıl Ankara Şehircilik Forumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ve Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılı nedeniyle Ankara’nın yurt dışından dost ve kardeş kentlerinin belediye başkanları, başkan yardımcıları ile uluslararası yerel idare kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu düzenlenecek. Yabancı heyetler, gerçekleştirilecek etkinliklerle Ankara’nın tarihini ve kültürünü yakından tanıyacak. Programda yurt dışından gelen kültür gruplarının yanı sıra Ankara seğmenleri, Kent Orkestrası ve Fomget Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Ayrıca kardeş şehirlerden gelen sanat grupları Ankara’nın çeşitli parklarında 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde konser ve dans gösterileri yapacak.