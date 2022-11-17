Başkent EDAŞ Ankara'yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Ankara’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara’da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Ankara’da hizmet verdiği 20 bin 487 trafo ve 64 bin 915 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’ da 55.424 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede bin 304 pano ile 542 trafo ve 68 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 631 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 309 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte bin 157 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 262 elektrik panosu ve 65 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.