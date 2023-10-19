Başkent EDAŞ'tan Enerji Nakil Hattı yatırımlarında 3,5 milyar liralık hedef

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz’de hizmet verdiği 4 ildeki enerji nakil hattı yenileme ve yeni hat tesis etme projelerine 3,5 milyar liralık hedef belirledi.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ) engebeli ve dağlık yapısıyla yeni enerji hattı yapımının zor olduğu Batı Karadeniz’de devreye aldığı projeleriyle, bölgede bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlar devam ediyor.

Son yıllarda elektrik dağıtım şirketlerinin kırsalda yeni hat tesis etmesinin önünü açan hukuki ve teknik düzenlemelerin de desteğiyle Başkent EDAŞ, 2023 yılı sonuna kadar Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’ta 831 milyon, 2025 yılı sonuna kadar ise, yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırıma ulaşmayı planlıyor.

Şirket, enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip enerji nakil hatlarını yenilemeye ve ring amaçlı yeni enerji nakil hatları tesis etmeye devam ediyor.

Yeni hat uzunluğu Türkiye’nin kara sınırlarına denk

Bu kapsamda 2025 sonu itibariyle 2 bin 550 kilometrelik güzergâhta nakil hattı tesis etmeyi planlayan şirket, söz konusu güzergâhın 2023 sonu itibariyle 792 km kısmını tamamlayacak.

Şirket hayata geçireceği toplam nakil hattı yatırımlarının bin 218 kilometresini Kastamonu’da, 582 kilometresini Zonguldak’ta, 421 kilometresini Karabük’te ve 329 kilometresini de Bartın’da tesis edecek.

Böylece şirket, 2 bin 753 kilometrelik Türkiye kara sınırına yakın uzunluktaki 2 bin 550 kilometrelik yeni enerji nakil hattı yapmış veya mevcut hatları yenilemiş olacak.

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz’de hizmet verdiği illere ek olarak Çankırı ve Kırıkkale ile ismini aldığı ve bu sene Başkent oluşunun 100’üncü yılı kutlanan Ankara’da hizmet veriyor.

2022 sonu itibariyle bu 7 ilde 136 bin 18 kilometrelik bir hattın işletilmesinden sorumlu şirketin hatlarının 99 bin 322 kilometresi havai, 36 bin 696 kilometresi ise yer altı hatlarından oluşuyor.

Başkent EDAŞ yer altına aldığı hatlarıyla Türkiye’nin en uzun 2’inci yer altı dağıtım hattı şebekesine sahip şirketi konumuna erişirken, hizmet verdiği 4 milyon 523 bin 134 kişiyle şirket tüketici sayısı ve hizmet verilen hat uzunluğu gibi alanlarda da yine Türkiye’deki en büyük 2’nci şirket durumunda yer alıyor.

Öte yandan Türkiye’deki en çok yatırım yapan dağıtım şirketleri arasında son yıllarda ilk sıralarda yer aldığı belirtilen Başkent EDAŞ, 2020 yılında 1 milyar 692,4 milyon lira seviyesindeki yatırımını 2021 yılında 2 milyar 126,4 milyon liraya, 2022 yılında ise 2 milyar 100 milyon liraya yükseltmişti.