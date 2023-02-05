Başkent EDAŞ yoğun kar kaynaklı afet riskine karşı teyakkuzda

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) hizmet bölgesi içindeki illerde etkili olabilecek yoğun kar yağışı ve sıcaklık düşüşlerinin, enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda olduğu gibi Batı Karadeniz’de yaşanması beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınaya yönelik olarak Başkent EDAŞ, yıl boyunca yatırım ve bakım çalışmalarını sürdürdü. Son olarak şirket, bölgede görev yapan 545 arıza, onarım ve bakım çalışanına ek olarak diğer bölgelerde çalışan 115 destek personelini kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca intikali için teyakkuz durumuna getirdi. Böylece destek ekipleriyle birlikte afetle mücadele edecek elektrik dağıtım çalışan sayısı toplamda 1115’e ulaştı.

Şirket yoğun kar yağışı ve fırtınaya karşı aldığı önlemleri şöyle açıkladı:

Paletli araç, vinç, kepçe, jeneratör, İHA’lar göreve hazır

Yoğun kar yağışı neticesinde, iletim hatlarına giden güzergâhlarda kullanılmak üzere 5 adet kepçe ve vinç hazır tutulurken, kepçelerin açamayacağı rotalar için kullanılacak 5 adet paletli kar aracı ve 413 adet 4 çeker pick-up aracın bakımları tamamlandı. İlave olarak 57 adet 4 çeker araç bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı.

Sarp arazilerde oluşabilecek iletken kopuğu ve direk hasarlarının, derin karın etkisiyle personelce gezilerek tespit edilemeyeceği bölgelerde kullanılmak üzere, mevcut 11 adet İnsansız Hava Aracı’na (İHA) ek olarak 3 adet İHA daha operatörleriyle birlikte bölgeye sevk edildi. Söz konusu İHA’lar, iletim hatlarının üzerinde uçarak nokta atışı görüntülü tespit ve optimum müdahale zamanlaması ile arıza tespiti için kullanılacak.

Yüksek Gerilim Jeneratörü bölgede

Bölgede tutulan çok sayıda jeneratöre ek olarak içlerinde Türkiye’nin ilk Yüksek Gerilim (YG) jeneratörü de olmak üzere çok sayıda jeneratör bölgede görev yapmak için hazırlandı. Türkiye’de ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek Başkent EDAŞ bölgesinde hizmete alınan 15 bin ila 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerjisini tek başına sağlayabilecek kabiliyetteki 2 MVA’lık Yüksek Gerilim (YG) Jeneratörü bölgedeki lojistik merkezine ulaştırıldı.

Yerel yönetimler ve medya ile istişare

Afet senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, oluşabilecek iletişim kopukluklarının engellenmesi amacıyla yerel yönetim ve basın bilgilendirmeleri gerçekleştirilerek süreçle ilgili istişarelerde bulunuldu. Muhtarların ilgi ve talepleri doğrultusunda oluşturulan 0 (312) 573 65 55 Muhtar WhatsApp Hattı devreye alınarak; olası kriz durumundaki arızalara müdahale için yapılacak iş birlikleri ve kullanılabilecek kanallara bir yenisi daha eklendi.

Destek ekipleri harekete geçmeye hazır

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde hizmet veriyor.

Hizmet verdiği illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor.

Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla şirket, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.