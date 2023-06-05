Başkent'in dehaları Pursaklar'da buluşuyor

Pursaklar Belediyesi tarafından genç yetenekleri keşfetme amacıyla kurulan Bilim Pursaklar Atölyeleri, Başkentin dört bir yanında eğitim gören öğrencileri bilim atölyelerinde ağırlamaya devam ediyor.

Geleceği inşa edecek olan genç nesilleri bilim ve teknoloji teşvik etmek amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Bilim Pursaklar Atölyeleri Ankara’nın dört bir yanından öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Ankara’da eğitim gören 6-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarındaki öğrenciler, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyelerine gelerek deney düzenekleri ve çeşitli etkinlikler okulda öğrenilen soyut kavramları somutlaştırma imkânı bulurken, deneyerek, gözlemleyerek öğrenme fırsatı buldu.

“Öğrencilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz”

Bilim Pursaklar Atölyeleri ile teknolojinin ve bilimin kalbinin Pursaklar’da atma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar eğitimde, teknolojide, sanatta, sporda, kültürde merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Bilim Pursaklar atölyelerimiz, Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen misafir öğrencilere de hizmet veriyor. Atölyelerimiz çocuklarımızın bilimsel merakını ve farkındalığını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen günlerde de farklı ilçelerimizden bilime, teknolojiye ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrencilerimizi Bilim Pursaklar Atölyelerimizde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.