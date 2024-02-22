Başkent'in su kaynaklarında yetişen balıklar kitaplaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik rehber niteliği taşıyan bir kitap hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korunması, kirletilmemesi ve mevcut kaynaklardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların derlenmesiyle, Başkent’te balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik “Ankara’nın Göllerindeki Doğal Hazine” adlı kitap hazırlandı.

Kitap rehber niteliği taşıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’nın Göllerindeki Doğal Hazine” adlı kitabın ön sözünde balık türlerinin popülasyonlarını artırmak, balık varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere balıkçıları ve sivil halkı bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Ülkemizin su ürünlerindeki gücünü, Ankaralı vatandaşlarımıza hissettirme sorumluluğu olan belediyecilik anlayışıyla hareket etmekteyiz. Kişi başına balık tüketimi ortalaması 7,6 kilogram olan ülkemizde, yenilediğimiz balık hali ve lojistik desteklerimiz sayesinde Ankara’da kişi başına balık tüketimini 16 kilogram seviyelerine çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayım” ifadelerini kullandı.

Proje aşamasında, Başkent’teki 135 göl ve gölet ile 20 barajın mevcut durumları analiz edilerek tatlı sularda yetişen 35 balık türü tespit edildi. Çalışma verileri ışığında yapılan tespit ve analiz çalışmaları kitaplaştırılarak hem balıkçılara hem de bilim dünyasına hizmet etmesi amacıyla rehber niteliğindeki eser okurların bilgisine sunuldu.

Balık tüketiminin artırılması, doğru zamanda avlanma kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların taze balığa erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan kitap “https://s.ankara.bel.tr/files/2024/02/22/856f8c1a4b9ea4e6531331103fc36d08.pdf” adresi üzerinden okuyucularla buluşturuldu.