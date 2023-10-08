Başkent'in yanı başında yetişen şifa kaynağı: Hünnap

Ankara’nın Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi’nde yetişen şifa kaynağı hünnap meyvesi, tüm illere gönderiliyor.

Çin hurması olarak da bilinen "hünnap" meyvesi, Başkent’in yanı başında Güdül ilçesinde yetiştiriliyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ise ilgi büyük. Güney Asya’ya özgü bir meyve olan hünnabın içerisinde tek bir çekirdek bulunuyor. Küçük ve yuvarlak bir yapıya sahip olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor,

8 yıl önce atalarından kalan arsaya 150’den fazla hünnap ağacı diken ve her yıl yüzlerce kilo hünnap hasat eden 76 yaşındaki Ferhat Çolak, ilerleyen yıllarda Güdül’ün Türkiye’nin hünnap merkezi olacağını belirtti.

“Güdül, Türkiye’nin hünnap merkezi olacak”

Çolak, meyvenin ilçede bir gelir kaynağı oluşturduğunu ve kısa bir süre sonra Güdül’ün Türkiye’nin hünnap merkezi olacağını belirterek, “Ankara’nın Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi’nde yaklaşık 8 yıldır hünnap yetiştiriyoruz. İleri bir tarihte Güdül Türkiye’nin hünnap merkezi olacak. Böyle olması için çok uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl İlçe Tarım ve Güdül Belediyesi ortak bir şekilde 8 bin hünnap fidesi dağıttı. Biz de köylüler olarak fideleri diktik. Bize para kazandırıyor ve ek gelir elde ediyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyor. Hünnabın bakımı da çok kolay, sadece ağacın dikenli bir yapısı olduğu için toplaması zor oluyor. Herkesin bu meyveyi yetiştirmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben günde 2-3 kilogram hünnap yiyorum”

Lifli yapısı sayesinde sindirim sitemine çok faydalı olduğunu ve kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olduğu için de şeker hastalarının hünnap tüketebileceğinin altını çizen Çolak, “Hünnap meyvesi sindirim için eşi benzeri olmayan bir yarara sahip. Şeker hastaları için de çok yararlı. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Kesinlikle dokunmaz. Ben günde 2-3 kilogram hünnap yiyorum. Bende toplamda 150 ağaç var. Bu sene iklim değişikliklerinden dolayı rekoltemiz çok düşük. Geçen sene yaklaşık 1 ton meyve toplamıştık ama bu sene 300 kiloluk bir hasadımız var. Üretimde yüzde 50’den fazla bir düşüş var. Ama Allah bereket versin satışlarımız gayet iyi. İlçemizde yaklaşık 40 bin ağaç vardır ve bu ağaçlardan toplamda senelik yaklaşık 40 ton hünnap toplanır” açıklamasında bulundu.

“Hünnap yiyenin doktora gitmesine bile gerek yoktur”

Her gün kilolarca hünnap yediğini ve sağlığını buna borçlu olduğunu, ilerleyen yaşına rağmen son 8 yıldır hiç doktora gitmediğini ifade eden Çolak, şu sözleri kaydetti:

“Bu meyve tüm hastalıklara ilaçtır. Hünnap yiyenin doktora gitmesine bile gerek yoktur. Ben 76 yaşındayım, çok şükür ne doktora giderim ne ilaç kullanırım. Biz bu meyveyi kurutup hoşafını yapar içeriz. Çoğu yerde bizim yaptığımız hoşafa çay deniyor. Bu ağaç çiçeklerini mayıs ayında açar, o yüzden soğuktan etkilenen bir ağaç değildir. Eylülün 20’sinden ekimin sonuna kadar hasat edilir.”

Çolak ayrıca, şu an için rekoltenin düşük olmasından kaynaklı hünnabın marketlere çıkmadığını ama dileyen herkesin Güdül’e gelerek kurulan pazarlarda 365 gün hünnap satın alabileceğini ifade etti.