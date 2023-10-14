Başkent'in yeni nefesi Issık Göleti Mesire Alanı hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi, Kösrelik köyünde bulunan alana inşa edilen 300 bin metrekarelik Kösrelik Issık Göleti Mesire Alanı’nın açılışı gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kösrelik köyünde bulunan alana inşa edilen 300 bin metrekarelik Kösrelik Issık Göleti Mesire ve Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Tesisin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çalışma ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Atabey, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“Ankara’ya yeni bir nefes adası kazandırdık”

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşma yapan ve tesisle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kösrelik Issık Göleti Mesire ve Alanı açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Ankara’mıza yeni bir nefes adası, bir doğal yaşam alanı, bir doğal hayat alanı kazandırdık. Canınız sıkıldı diyelim; şehrin griliğinden, gürültüsünden, patırtısından bunaldığınız zaman Kösrelik Issık Göleti’ne gelebilirsiniz. Buranın adını ‘Kösrelik Issık Göleti’ koyduk. Kösrelik muhtarımız da Türk kültürünün misafirperverliğini gösteriyor ve burası için de çok çalıştı, kendisine teşekkür ediyorum. Burada aynı zamanda yüzlerce işçimiz, personelimiz çalıştı. Bu eserin yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çöplükten, mezbelelikten birçok güzelliklerin fışkırdığını görüyorsunuz. Gölet adeta kurmak üzereydi aldığımızda. Göleti besleyen su damarları kapanmış, debisi düşmüştü. Devlet Su İşleri’nden aldıktan sonra kanalları açtık debisi yükseldi. Şimdi ördek var, karabatak var, balık var. İnsanlar balık tutmaya geliyor buraya. Burada ücretsiz bisikletlerimiz var. Bin 650 metre uzunlukta yürüyüş ve bisiklet yolumuz var. Parklarımız, macera alanlarımız, spor tesislerimiz ve camimiz var. Şu anda 15 bin adet diktiğimiz fidanımız var. Dünyada iklim değişikliği konuşuluyor. İşte iklim değişikliğini önlemenin yolu ağaç dikmektir” İfadelerini kullandı.

“42 milyon liraya yaptık”

Kösrelik Issık Göleti Mesire ve Alanı’nı inşa ederken belediyenin imkanlarını kullandıklarını ve büyük tasarruf sağladıklarını da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu hizmetlerimizi kendimiz yapıyoruz. 300 bin metrekarelik alanı normalde ihale ile yapsanız 150-200 milyon liraya bu hâle getirirsiniz. Ve biz bir yıl sürmeden bitirdik burayı. Ankara Milletvekili Lojmanlarımızın olduğu bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi bir park yapıyor. İnanın 10-15 dönümlük bir yer burası. Daha 2 yıldır bitirilemedi. Tabii hizmetlerimizin sırrı şöyledir: Biz burayı yeniden ıslah ettik. Elektrik yoktu, elektrik getirdik. Su yoktu, su getirdik. Altyapı ve kanalizasyon getirdik. Dolayısıyla biz bu tesisin tamamını 42 milyon liraya yaptık, ihale yapılsa 150-200 milyon liradan aşağı yapılmazdı. Keçiören Belediyesi az parayla çok iş yapıyor. Çünkü biz mesela 7’ye yapılanı 1’e yapıyoruz. Dolayısıyla minnacık bütçe ile yapıyoruz. Bir milyar 600 milyon lira bütçesi olan Keçiören Belediyesi, 60 milyar lira bütçesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok eser ve hizmet yapabilir mi? Matematiğinizi zorlayın. Normalde yapılmaz ama minnacık bütçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok eser ve hizmet yapıyoruz.”

“Turgut bey örnek belediyecilik modelleri ortaya koyuyor”

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ise yaptığı konuşmada, “Turgut Bey sadece Keçiören’de belediye başkanlığı yapmadı. Ankara’nın diğer belediyelerinde de model teşkil eden uygulamalar gerçekleştirdi. Onun bu uygulamalarının bütün Ankara’da, Türkiye’nin bütün büyük şehirlerinde uygulanacak projeler ve örnek modeller olduğunun altını çizmemiz lazım. Bu hizmetler önemlidir. Bize oy versin vermesin, millete hizmet etmede siyaset olmaz. Bu tesisler herkesindir. Bu çalışmalarından dolayı Turgut Bey’e tekrar teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerime ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye bu projeler üzerinde yükselecektir” dedi.