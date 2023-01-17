Başkent İnşaat'tan Silivri'ye dev proje

Başkent İnşaat, İstanbul ve Kıbrıs olmak üzere birçok yerde devam eden projeleri arasına Silivri'yi de dahil ederek ,11 Bloklu 430 daireden oluşan yeni projesi için 18 Ocak Çarşamba Günü temel atma törenine hazırlanıyor.

13.000 m2 arazisi olup, 3.000 m2 inşaat Oturumu, 10.000 m2 Yeşil Alana sahip olan Aslı Naz Konakları’nda Sosyal Donatı Alanları, Kapalı ve Açık Yetişkin Çocuk Havuzu, Çocuk Parkı, Basketbol ve Voleybol Sahaları, Yürüyüş Parkuru, Süs Havuzları mevcut



ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR

18 Ocak 2023 tarihinde yapılacak temel atma törenine Bülent Ersoy, Şenol İpek, Tanju Çolak, Ece Erken, Özlem Yıldız, Saba Tümer, Petek Dinçöz, Demet Şener, Alişan, Buse Varol, İsmail Türüt, Ebru Polat gibi ünlü isimlerin yanı sıra Sosyal medya fenomenleri Nalet bebe, Recep Demiray, Adem kılıç, Nagihan Karademir, Semra Aydemir, Gamze Acet, Vural music katılacak