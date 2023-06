Başkent Millet Bahçesi'nde 'Manej' açıldı

TAKİP ET

Altındağ, ata sporu biniciliğin de merkezi oldu. Başkent Millet Bahçesi içinde hizmete açılan "Manej" ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Başkent Millet Bahçesi eğlencenin adresi olmaya devam ediyor. Birbirinden keyifli etkinlik alanlarının ve ücretsiz çocuk kulübünün yer aldığı Başkent Millet Bahçesi’nde, bir de manej açıldı. Her yaştan Ankaralının binicilik keyfi yaşayabileceği manej, alana renk kattı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm Ankaralıları manejde keyifli anlar yaşamaya davet etti.

Uzman eğitmenler eşliğinde biniş keyfi

Başkent Millet Bahçesi’nin her geçen gün cazibesi artan çok özel bir mekan olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, “Vatandaşlarımızı atlarla tanıştırmak, çocuklarımıza atları sevdirmek, hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenilmesini sağlamak için bu maneji hizmete açtık. Her yaştan vatandaşımız uzman eğitmenler eşliğinde burada biniş deneyimi yaşayabilir. At binmek çok faydalı bir spor olmasının yanı sıra, tarihimiz açısından da önemli bir gelenek. Ata binmek bizim ata sporumuz. Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada da sürdürmek istiyoruz” dedi.

Başkan Balcı “İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz. Bu nedenle her yaştan vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.