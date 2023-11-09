Başkent sporcu fabrikasına kavuştu

Altındağ Belediyesi, ilçede yapımını tamamladığı Ulubey Sporcu Fabrikası’nın açılışını milli sporcular eşliğinde gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi, ’Her Okul Bir Şampiyon’ projesi çerçevesinde, Ulubey Sporcu Fabrikası’nı okulların kullanımına açtı. Altındağ’daki okullarda sporun desteklenmesi, yetenekli öğrencilerin tespit edilip başarılı sporcular yetiştirilmesi ve Türk sporuna kazandırılmasının hedeflendiği proje, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Spor tesisi yapmanın kolay olduğunu fakat tesisi sporcular ile buluşturmanın önemli olduğunu aktaran Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu protokolle Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzle beraber gençlerle, çocuklarla bu tesislerin doldurmuş olacağı. Okullardan yetenekli sporcularımızı tespit edeceğiz. Yetenek taramalarıyla burada bulunan mesela bu tesiste 9 tane ayrı salon var. Çünkü gördüğünüz yukarıların hepsi salon, her bir ayrı bir branşta tekvandodan tutun masa tenisine varana kadar burada ayrı ayrı salonlar var. Şu anda bulunduğumuz alanda gördüğünüz gibi basket sahası, voleybol sahası, olimpik ölçülerde tırmanma duvardan var. Bütün bunların hepsini sizin için ve bu protokolde imzalayarak çok daha yeni sporcuların keşfedilmesi ve bunların geleceğe hazırlanarak yeni şampiyonların ay yıldızlı al bayrağımızı Avrupa’da, dünyada, olimpiyatlarda dalgalandıracak yeni şampiyonların çıkacağına ben canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

“Türkiye’nin gelecekte olimpiyat şampiyonları bu salonlardan çıkacak”

Son derece modern bir tesiste profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapabileceklerini dile getiren Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonu Abdullah Öztürk, “Bugün onlar bizi alkışladı, yarın da biz onları alkışlarız” Yeni şampiyonların, yeni olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonlarının yetişmesi dileğiyle. Tabii bu tür salonlar çok önemli. Avrupa’ya, yurtdışına gittiğimiz zaman bunların yani benzerlerini görüyoruz. Bizim ülkemizde de daha iyilerin yapılmaya başlandı. İnanıyorum ki bu salonlar sporcularla dolup taşacak ve ülkemizin geleceğinin olimpiyat şampiyonları bu salonlardan çıkacak. Spora başladığım yılları kıyasladığım zaman muazzam bir fark var. Antrenman yapmaya yer bulamadığımız zamanlar oluyordu. Şimdi gençlerimizin de yapması gereken tek şey, son derece modern yapılan salonlara gelip profesyonel antrenörler eşliğinde sporlarını yapabilirler” dedi.

“Antrenman yapmaya yer bulamadığımız zamanlar oluyordu”

Son derece modern bir tesiste profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapabileceklerini dile getiren Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonu Abdullah Öztürk, “Bugün onlar bizi alkışladı, yarın da biz onları alkışlarız” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Yeni şampiyonların, yeni olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonlarının yetişmesi dileğiyle. Tabii bu tür salonlar çok önemli. Avrupa’ya, yurtdışına gittiğimiz zaman bunların yani benzerlerini görüyoruz. Bizim ülkemizde de daha iyilerin yapılmaya başlandı. İnanıyorum ki bu salonlar sporcularla dolup taşacak ve ülkemizin geleceğinin olimpiyat şampiyonları bu salonlardan çıkacak. Spora başladığım yılları kıyasladığım zaman muazzam bir fark var. Antrenman yapmaya yer bulamadığımız zamanlar oluyordu. Şimdi gençlerimizin de yapması gereken tek şey, son derece modern yapılan salonlara gelip profesyonel antrenörler eşliğinde sporlarını yapabilirler.”

“Geleceğin sporcuları buradan çıkacaklar inanıyorum”

Tekvando salonunu gezdiğin ve solanda ekipmanların eksiksiz olduğunu dile getiren milli tekvandocu Embiya Taha Biçer, “Konum olarak birazcık sıkıntılı ama bu çevreye gerçekten muhteşem bir tesis yapmışlar. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben de tekvando salonunu ziyaret etme şansı buldum. Gerçekten güzel bir salon. Geleceğin sporcuları buradan çıkacaklar inanıyorum. Gençlerin o gözündeki ışığı gördüm inşallah buradan büyük Şampiyonlar çıkacak inanıyorum” cümlelerine yer verdi.