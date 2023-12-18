Başkent taksilerinde dijital dönüşüm devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın taksici esnafı ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği ‘’Başkent Taksi Projesi’ çerçevesinde dijital dönüşüm devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentte güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarına hız kesmeden ediyor. Bu çerçevede Türkiye’de ilk defa Ankara’da hayata geçirilen ‘Başkent Taksi Projesi’ vatandaşlar ve taksicisi esnafının hayatını kolaylaştıracak dijital dönüşümler içeriyor. Teknolojik olarak birçok yeniliği barındıran projeden faydalanmak isteyen taksici esnafı ise https://baskenttaksi.ankara.bel.tr/ linki üzerinden randevu oluşturabilecek.

Başkent Taksi Projesi sayesinde taksici esnafı taksimetre güncelleme döneminde oluşan uzun kuyruklardan kurtuluyor, uzaktan güncelleme sistemi ile taksimetrelerini hem daha uygun fiyata güncelliyor hem de müşteri kaybı yaşamamış oluyor.

Uygulamada yer alan ‘Akıllı Durak’ sistemi ile öncelik durak taksilerine verilirken; yolcu mobil uygulama üzerinden taksi çağırdığında yolcu koltuğuna montajı yapılan bilgilendirme ekranı ile yolcu gideceği güzergâhı takip edebiliyor ve farklı ödeme sistemi ile ödemesini yapabiliyor.

Günlük, haftalık ve aylık rapor ile aylık cironun hesaplanabileceği uygulamada, Çağrı Merkezi Sistemi’nde yer alan çoklu dil desteği ile yabancı müşterilerle kolayca iletişim kurulabiliyor. Araç Takip Sistemi’nden taksiler 7/24 izlenebiliyor ve böylece taksiciler ile yolcuların güvenliği sağlanıyor. Sistem sayesinde taksiciler hâsılatlarını takip edebiliyor ve anlaşmalı benzin istasyonlarından indirimli akaryakıt imkânından faydalanabiliyor.