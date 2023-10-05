Başkent'te 'Çankırı Tanıtım Günleri' başladı

Ankara’da düzenlenen Çankırı Tanıtım Günleri, Başkent Millet Bahçesi’nde renkli görüntülerle başladı.

Çankırı’nın tarihi, kültürel ve yöresel değerleri Ankara’da vatandaşlar ile buluştu. Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Çankırı Tanıtım Günleri”nde kente has kültür, sanat, yöresel lezzetlerin yanı sıra Çankırı kaya tuzu da tanıtım stantlarında yerini aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği tanıtım günleri, en hızlı kavun ve baklava yeme yarışmasıyla başladı. Yarışmacılar, kendilerine verilen kavun ve baklavayı 1 dakika içerisinde yemeye çalıştı. Yarışmada birinci olan vatandaşa altın hediye edildi. Yarışmada birinci olarak altın kazanan Burçin Yıldırım, başardığı için mutlu olduğunu belirterek, “3 erkekle baş etmek kolay olmadı. Mideme güveniyordum, beni yanıltmadı” dedi.

“Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 50’sini karşılar”

Birçok hastalığı iyi geldiği ifade edilen Çankırı kaya tuzu, tanıtım günlerinde yoğun ilgi gördü. Çankırı tuzu satan esnaf Kemal Ağa, Çankırı’dan çıkan tuzun Türkiye’deki en kaliteli tuz olduğunu belirterek, “Çankırı’da 4 mağaramız var. Günlük bir mağaradan 20 tır dolusu tuz çıkar. Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 50’sini karşılar. Doğal tuz, yenildiği zaman hiçbir zararı yoktur. Bunları doğal olarak taş değirmende öğütüyoruz. Sağlıklı olarak sofralara veriyoruz” diye konuştu.

“Çankırı’nın unutulmaması için böyle şeylerin yapılması güzel bir şey”

Stantları gezen vatandaşlardan Suat Onay, tanıtım günlerinin güzel olduğunu ifade ederek, “Kısa bir sürede olmuş ama yine de yetiştirilebilmiş. Birlik ve beraberlik ortamında Çankırı için güzel bir şey. Çankırı’nın unutulmaması için böyle şeylerin yapılması güzel bir şey” ifadesini kullandı.

Çankırı Tanıtım Günleri, 5-8 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek.