Başkent'te 'Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitim' Sempozyumu

"Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitim" Sempozyumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

"Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitim" Sempozyumu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyum öncesinde konuşan Bakan Tekin, öğretmenler odası toplantılarında öğretmenlerle sağlıklı istişareler yaptıklarını belirterek, "Bu sohbetlerde çalışma arkadaşlarımızın kişisel ilgili karşı karşıya kaldıkları zorlukları, özel durumlarını bizimle paylaşma imkanı buluyorlar. Bizler de çözüm üretiyoruz. Yeni yüzyıl inşa edecek eğitim programlarını oluştururken attığımız adımların öğretmen arkadaşlar nezdinde nasıl karşılandığını, nasıl anlaşıldığını, nasıl görüldüğünü yerinden arz etmiş oluyoruz. Hem de 1 milyon 100 bin kişilik bir istişare ordusunun fikirlerinden, kanaatlerinden faydalanmış oluyoruz" dedi.

Bakan Tekin, konuşmasını sonlandırırken Irak’ın kuzeyinde şehit olan 12 asker için baş sağlığı diledi. Sempozyuma Bakan Tekin’in yanı sıra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.