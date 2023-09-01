Başkent'te 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi

Ankara’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bir iş yeri ve araçta 300 paket bandrolsüz sigara, 25 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 5 paket yabancı bandrollü sarmalık tütün, 47 adet elektronik sigara, 27 adet elektronik sigara cihazı likiti, 25 adet gümrük kaçağı puro, 440 litre (88 bidon) etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin değerinin ise 258 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.