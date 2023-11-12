Başkent'te 70 metrelik yük asansörü devrildi

Ankara’nın Eryaman ilçesinde nakliye için kullanılan 70 metrelik yük asansörü devrildi.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 katlı bir binanın 19’uncu katına eşya taşıyan bir nakliye şirketine ait 70 metrelik yük asansörü, mekanik arıza nedeniyle devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, olay esnasında araç ve yaya geçişi olmaması sebebiyle kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

“Pencereden baktığımda asansörün üst kısmı devriliyordu”

Devrilme esnasında çevredeki şantiye alanında çalışma yaptıklarını söyleyen Cemal Öcal, “Konteyner içerisindeydik ve bir anda büyük bir gürültü geldi. Gürültünün geldiği sırada kafamızı çevirdik ve pencereden baktığımda asansörün üst kısmı yere doğru devriliyordu. Biz çıktığımızda kamyonu devrilmiş vaziyette gördük. Çok şükür araç ve yaya geçmiyordu. Biz de akabinde hemen yola çıktık ve gelen arabaları durdurduk. Bu şekilde en azından bir kazayı önlemeye çalıştık.”

Asansörün devrildiği esnada kendisinin de konteynerde olduğunu ifade eden Bahadır Kılıç ise, “Dışarıdan bir anda bir ses geldi. Ondan sonra ses gelince biz de hemen dışarıya çıktık. Hemen yardımcı olduk, yolu kapattık. Elimizden geldiği kadar. Hatta burada birkaç kazayı da önledik çünkü görmeyenler oldu” diye konuştu.