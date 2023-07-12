Başkent'te alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

Başkent’te bir dairede çıkan yangında içerideki vatandaşlar son anda kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında 3 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, binadaki diğer vatandaşların yardımı ile dışarı çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran alevlere ekipler üst katlara sıçramadan müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Dumandan dolayı içeride boğulduk”

Yanan dairede bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten apartman sakinlerinden Miray Sezgin Ayvaz, “Evde yatıyordum, odam yangın çıkan eve bakıyor. Babam balkona çıktığında dumanların yükseldiğini görüyor. Mahalledekiler itfaiyeyi aramışlar. O zamana kadar karşı dairemde arkadaşlarım duruyordu, sonra bina tahliye edildi. İçeride arkadaşımın dedesi mahsur kalmıştı, içeri annemle girip kurtarmaya çalıştık ama dumandan dolayı içeride boğulduk. İtfaiye gelip yangına müdahale etti. Yangın arka otoparkta araçlara temas etmeye başladı. Arabaları tahliye ettik” ifadelerini kullandı.