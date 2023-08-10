Başkent'te AVM girişinde iki araç reklam direğine çarptı: 7 yaralı

Ankara’da bir otomobil ve dolmuşun Batıpark AVM girişinde bulunan reklam direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, aynı yönde seyir eden 60 HV 091 plakalı otomobil ve 06 J 1134 plakalı dolmuş, Batıpark AVM’nin reklam direğine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekiplerinin kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına engel olması ise dikkat çekti.