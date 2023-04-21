Başkent'te bayramda havadan trafik denetimi

Ankara’da İçişleri Bakanlığınca Ramazan Bayramı’nda alınan tedbirler çerçevesinde helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ve 14 Nisan itibarı ile uygulanmaya başlayan Ramazan Bayramı trafik denetimleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollardaki denetimler, karada olduğu gibi havada da en üst seviyede tutuluyor. Tedbirler çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle icra edilen denetimlerde hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ihlali yapan sürücüler karada kontrol noktalarında görevli ekiplere bildiriliyor. Ankara-Konya karayolunda alınan trafik tedbirleri en üst seviyede tutuluyor.

Olumsuz olayların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, şehirlerarasında helikopterlerle, şehir içinde insansız hava aracı ve dronlar ile denetim gerçekleştiriyor. Bayramda Türkiye genelinde 99 bin 245’i trafik ekibi olmak üzere 161 bin 686 personel görev yapıyor.