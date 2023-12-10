Başkent'te bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Başkent'te bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Editör
EditörEditör
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce E.A. yanında bulundurduğu bıçakla M.A.’ya saldırarak boğazını kesti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.A. yakalandı. Polis cinayetle ilgili tahkikat başlattı.