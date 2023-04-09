Başkent'te çiçek açan çiğdemlerle bahar yüzünü gösterdi

Başkent'in yeşil yüzü olarak tanınan Kızılcahamam'da baharın gelmesi ile birlikte doğa uyanmaya başladı.

Başkent'te çiçek açan çiğdemlerle bahar yüzünü gösterdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Başkent’in yeşil yüzü olarak tanınan Kızılcahamam’da baharın gelmesi ile birlikte doğa uyanmaya başladı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, dağların eteklerinde ise çiğdemler çiçek açtı. Işık Dağı zirvesinde bulunan yaylalarda beyaz örtünün etkisi devam ederken, Karagöl ve çevresinde karın içinde çiçek açan çiğdemler baharın yüzünü gösteriyor. Karagöl’de beyazın yeşil ile buluşması dron ile görüntülendi.