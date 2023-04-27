Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişkili oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ankara genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.