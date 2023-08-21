Başkent'te dükkan reyonlarına çarpan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir otomobilin önce motosiklete, ardından dükkan önünde bulunan reyonlara çarptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Etimesgut ilçesi Ahi Elvan Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 06 RLG 55 plakalı otomobil, iddialara göre aralarında husumet bulunan bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken, otomobil ise savrularak bir plastik eşya satan dükkanın önünde bulunan reyonlara çarptı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Plastik eşya satan dükkanın elemanlarından Doğukan Tercanlı, öncesinde otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında bir tartışma yaşandığını öğrendiklerini belirterek, “Motorcu aracın aynasını kırıyor, o tarz bir durum yaşanıyor. Caddeden aşağıya doğru süratle kovalamaca başlıyor. Bizim iki bina yanımızdaki dükkanın önünde direksiyonu kırıyor motorcuya çarpmak suretiyle. Ondan sonra dükkanlara girip hepimizi tehlikeye atıyor. Büyük maddi hasarımız var burada. Bir adımla kurtulduk. Dışarıda oturuyorduk buradaydık, şanslıydık” ifadelerini kullandı.

Tercanlı, otomobilin çok süratli olduğunu ve üç dört yere çarparak zorla durduğunu söyledi.