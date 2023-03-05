Başkent'te EGO otobüsü minibüs ile çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsü, minibüs ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Etimesgut’un 30 Ağustos Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. EGO otobüsü, Etimesgut Belediyesi binasının önünde ara yoldan caddeye çıkış yaparken bir minibüse çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi.

“Buraya ya trafik ışığı ya da trafik polisi gerekiyor”

Mahalle sakinlerinden Sedat Ergün, kazanın bölgede yaşanan ilk kaza olmadığını ve önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, “Etimesgut’ta oturuyorum. Evim kazanın olduğu yere çok yakın. Evime giderken büyük bir gürültü duydum. Otobüs minibüse çarptı ve kaldırıma kadar sürükledi. Elektrik direğini yıktı. Ben gördüğümde minibüsün şoförü araçtan fırlamış, yerde yatıyordu. Sonrasında ambulans çağırdık. 4 yaralı vardı. Burada sık sık kaza oluyor. Yaya geçidi olduğu halde insanlar bu kurala uymuyor. Kasis var ama eksik. Buraya ya trafik ışığı ya da trafik polisi gerekiyor. Olayı gören arkadaşlar belediye otobüsünün çok süratli olduğunu söylediler. Fren izi bile yok. Burayı kullanan tüm araçlar çok hızlı gidiyorlar. Burası belediye binasının önü olmasından dolayı çok kalabalık bir cadde. Belediye otobüsü şoförünün çok fazla bir şeyi yoktu, hafif yaralıydı. Otobüsün ön camı çatlaktı ama minibüsün camları kırıktı. Minibüsün şoförü de çarpmanın şiddetiyle camdan dışarıya fırlamıştı” ifadelerini kullandı.