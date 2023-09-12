Başkent'te feci kaza: Yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada 4'ü ağır 27 yaralı
Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
Ankara’da şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 27 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Polatlı ilçesi Olukpınar mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 27 kişiden 4’ünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.