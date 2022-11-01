Başkent'te kaybolan üniversiteli Doğanay'ın arama çalışmaları, Eymir Gölü çevresinde devam ediyor

Ankara’da kaybolan Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nden Ankara’ya üniversite eğitimi için gelen 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş, Eymir Gölü etrafında kayboldu. Ankara’da evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarından birisi, Doğanay’ın ailesine kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Doğanay’ın ailesi ekiplere oğullarının kaybolduğu ihbarını verdi. İhbar üzerine Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Drone ile birlikte havadan arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı ve balık adamlar tarafından Eymir Gölü’nde yarın yapılacak olan arama çalışmalarıyla devam edeceği kaydedildi.

49 Personel, 16 araç, bir drone ve 3 adet K9 köpeğinden oluşan arama ekipleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanını da kapsayan bölgeyi tarayarak, kayıp genci bulmaya çalışıyor.

Ayrıca, Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Doğanay Demirtaş’ın daha önce Eymir Gölü etrafında kuşlarla ilgili çalışmalar yaptığı kaydedildi.