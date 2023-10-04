Başkent'te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 250 bin TL'lik vurgun yapan 4 şahıs yakalandı

Ankara’da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları vatandaşı yaklaşık 250 bin TL dolandıran biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahısların telefonla aradıkları S.Ç. adlı vatandaş, şahısların yönlendirmeleri sonucu oturduğu apartmanın giriş kapısına gelen şüphelilere yaklaşık 250 bin TL’lik para, altın ve ziynet eşyalarını teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden S.Ç., şahıslardan şikayetçi oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera incelemeleri neticesinde ‘eldenci’ olarak tabir edilen suça sürüklenen H.D. (17) adlı çocuğu tespit ederek yakaladı. H.D.’nin ifadesinde kendisini dolandırıcılık olayına yönlendiren kişinin İ.A. olduğunu belirtmesi üzerine yapılan çalışmalarda şüphelinin Şanlıurfa’dan Ankara istikametine D.A. isimli şahıs ile seyir halinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla İ.A. ve D.A., Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda yapılan incelemede para ve ziynet eşyalarını U.E.K. ve eşi E.K.’ya verdikleri anlaşıldı. Keçiören ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen U.E.K. ve eşi E.K.’nin adreslerine düzenlenen baskında, H.D.’den aldıkları para ve ziynet eşyaları poşet içerisinde sakladıkları yerde bulundu. Suça sürüklenen çocuk H.D. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler İ.A., D.A. ve U.E.K isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli U.E.K.’nın eşi E.K. ise ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.