Başkent'te kırmızı ışıkta geçen belediye otobüsü otomobile çarptı

Ankara’da Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptı.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında medyana geldi. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre, kırmızı ışıkta durmayan belediye otobüsü, o sırada farklı bir yolda seyir halindeki 06 CVL 758 plakalı Ford marka araca yandan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı bilgisi öğrenildi.