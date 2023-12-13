Başkent'te moda festivaline vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara’da ilk kez düzenlenen ’Elitfest Moda Festivali’ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ankara’da ilk kez düzenlenen ’Elitfest Moda Festivali’ Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi’nde Ankara halkının yoğun katılımıyla devam ediyor. Farklı illerden birçok giyim firmasının bir araya geldiği moda alışveriş festivaline Ankaralı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale gelen ilk bin kadına 500 liralık hediye çekinin verildiği festivalde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah 7 buçuk itibarıyla fuar alanına gelerek sıraya girdiğini ifade eden vatandaşlardan Samiye Kaya, "Donduk. İçeride kendimizi göre bir şeyler buluruz elbet. En baştayız. Tunik, mont falan alırız, bakarız. Çok güzel bir şey. Burada başka firmaların festivali düzenlenmişti, onlara da geldik" dedi.

"Ürünler kaliteli ve uygun fiyata"

Elitfest’in kurucusu Organizatör Yasin Tütüncuoğlu, 2014 yılından beri moda festivalleri gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar 35 şehirde farklı tarihlerde festivaller yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Festivallerimiz de kadın giyim, erkek giyim, tesettür giyim, ev tekstili, züccaciye olmak üzere kadına ve erkeğe dair aradığınız birçok ürün tek noktada. Çeşitli ve farklı stantlarda bulunmakta. Festivallerimize tüm şehirlerde büyük bir ilgi gösterilmekte. Bugün de ilk kez Ankara’dayız. Ankaralıların bu soğukta sıcak sevgisiyle karşılaştık. Binlerce insana burada sıra yazıldı. Açılışa gelen ilk bin kişiye 500 TL’lik hediye çeki veriyoruz. Gelsinler, görsünler, baksınlar, incelesinler beğenirlerse mutlaka alacaklardır. Ürünler kaliteli ve uygun fiyata."

Bugün itibarıyla kapılarını modaseverlere aralayan festival, Altınpark ilçesinde bulunan Altınpark Expo Center Fuar Merkezi’nde 17 Aralık tarihine kadar devam edecek.